Muş'ta Levent çifti, 11 yıldır kuruttuğu sebzeleri yol kenarında satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Levent çifti, 11 yıldır kuruttuğu sebzeleri yol kenarında satıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş\'ta Levent çifti, 11 yıldır kuruttuğu sebzeleri yol kenarında satıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Mercimekkale köyünde yaşayan Levent çifti, yaklaşık 25 dönümlük arazide yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutarak yol kenarında satışa sunuyor. 11 yıldır sürdürdükleri bu işle aile geçimini sağlayan çiftin ürünleri Almanya ve Fransa'ya götürülüyor.

Muş'ta 11 yıldır tarlalarından topladıkları sebzeleri güneşte kurutan Levent çifti, kış sofraları için hazırladıkları ürünleri yol kenarındaki tezgahta satıyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan 61 yaşındaki Yücel ve 60 yaşındaki Filiz Levent çifti, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan ve kabakları oğlu ve işçilerin yardımıyla hasat ettikten sonra ipe dizerek güneşte kurutuyor.

Ağustos ayında kurutma işlemine başlayan çift, sebzelerin büyük bölümünü dolmalık ve yemeklik olarak hazırlarken, biber ve salçanın bir kısmını da salçaya dönüştürüyor.

Hazırladıkları ürünleri Muş-Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde kurdukları tezgahta satışa sunan çiftin müşterileri arasında çevre köy ve ilçelerden gelenlerin yanı sıra Avrupa'da yaşayanlar da bulunuyor.

11 yıldır tarlada yetiştirdikleri sebzeleri kurutarak yol kenarında satışa sunan çift, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor.

"Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz"

Yücel Levent, AA muhabirine, kurutmalık sebzelerin bölgede kış aylarında yoğun olarak tüketildiğini söyledi.

Yıllardır tarımla uğraştığını belirten Levent, şunları kaydetti:

"Arazilerimizde domates, kabak, patlıcan ve biber ekiyoruz. Muş-Erzurum kara yolu kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Tarlada günlük olarak hasadını yaptığımız domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutuyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri dolmalık ve yemeklik olarak hazırlıyoruz. Satışı şehirler arası yolun avantajıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 25 dönüm araziye sebze ektik. Kurutma işlemine ağustos ayında başlıyoruz."

Müşterilerinin önemli bölümünün Almanya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları olduğunu dile getiren Levent, "Ürünlerimizi alıp Almanya ve Fransa'ya götüren müşterilerimiz var ayrıca çevre köylerden ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenler bizden ürün alıyor. Ailece tarlamızda sebze yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz. Bizi bilen müşteriler her yıl tezgahımıza gelip alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı kurumların yemekhanelerine de sebze verdiğini anlatan Levent, "Bu bölgede sebze kurutma işini yapan başka üretici bulunmuyor. Eşimle yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğümüz bu işi severek yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEkonomiAlmanyaFransaGüncelYaşamMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:57:46. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Levent çifti, 11 yıldır kuruttuğu sebzeleri yol kenarında satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement