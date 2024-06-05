Muş'ta lise öğrencileri atık malzemelerden yapılan ürünleri sergiledi - Son Dakika
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Muş'ta lise öğrencileri atık malzemelerden yapılan ürünleri sergiledi

Muş\'ta lise öğrencileri atık malzemelerden yapılan ürünleri sergiledi

Muş'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevre Günü dolayısıyla düzenledikleri sergide atık malzemelerden yapılan ürünleri sergiledi. Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Şükran Özmen Gündüz, geri dönüşümün önemini vurgulayarak öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturduklarını belirtti. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ufuk Tekemen Altun ise amaçlarının doğaya zarar veren maddeleri ayıklamak olduğunu söyledi.

05.06.2024 19:11
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Muş'ta lise öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevre Günü dolayısıyla sergi düzenledi.

Okul bahçesinde açılan sergide, atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Şükran Özmen Gündüz, atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilere geri dönüşümün önemini aşılamak için etkinlikler yaptıklarını belirten Gündüz, "Ben Her Yerde Varım Projesi kapsamında atık materyalleri geri dönüşüme kazandırdık. Bu çalışmalarla hem öğrencilerimizi bilinçlendirdik, hem de doğada bir farkındalık oluşturmak adına eğitici oyuncaklar, materyaller hazırladık. Şimdi de bu ürünleri sergiliyoruz." diye konuştu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ufuk Tekemen Altun da "Bunlar sadece el emeği değil. Bilinçsel ve zihinsel anlamda tasarladıkları birçok çalışmayı burada sergiledik. Amacımız doğaya zarar veren bu maddeleri ayıklamak." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Muş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta lise öğrencileri atık malzemelerden yapılan ürünleri sergiledi - Son Dakika

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