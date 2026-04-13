Muş'ta Meslek Lisesi Öğrencileri Üretime Katılıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üretimle 17 milyon lira ciro elde ederek öğrencilere katkı sağlıyor.

Muş'ta geçen yıl yaklaşık 17 milyon lira ciroya ulaşan meslek lisesinde öğrenciler, atölyelerde üretime katılarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de iş hayatına hazır bireyler olarak yetişiyor.

Bünyesindeki 19 atölyede farklı alanlarda üretim yapılan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de döner sermaye geliri en yüksek okullar arasında yer alıyor.

Döner sermaye kapsamında okul atölyelerinde çalışan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde üretim yaparak hem aldıkları eğitimi uygulama hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kentten ve farklı illerden gelen kamu ve özel sektör siparişlerini karşılamaya çalışan öğrenciler, büro mobilyası, sıra, masa dolap ve kitaplık gibi birçok ürün üretiyor.

Öğretmenlerinin eşliğinde çalışarak üretim halkasının bir parçası olan öğrenciler, meslek öğrenirken elde ettikleri gelirle ailelerine de yardımcı oluyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, AA muhabirine, okulda 19 atölyede üretim yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde çalışarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Okulumuz geçen yıl 17 milyon liraya yakın ciroyla Türkiye'de en fazla döner sermaye yapan okullardan birisi oldu. Bu yıl tabii ki ciro hedeflerimiz daha büyük. Okulumuzda bunun yanında birçok sportif faaliyet yapılıyor. Türkiye müsabakalarına giden öğrencilerimiz var. Üniversite sınavında ilk 3 bine giren öğrencilerimiz bulunuyor. Birçok öğrencimiz derece alıp güzel üniversitelere yerleşti. İnşaat teknolojisi alanında 7 öğrencimiz bu yıl memur olarak atandı. Bu da bizim için mutluluk verici. Okulumuzda, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı bulunmakta. Bu alanların 19 atölyesi var."

"Piyasada iş bulabilecek seviyeye geliyorlar"

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Alan Şefi Mehmet Kılıç ise öğrencilerle atölyelerde üretim yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl 1400 sıra ve masanın montajını tamamladıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Günde yaklaşık 150 sıra masa montajı yapabiliyoruz. 50 öğrenci, 7 öğretmen ve bir de teknisyenle üretim yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem maddi olarak ailelerine destek oluyor hem de yaptıkları işte daha da ustalaşıyor. Mezun olduktan sonra bir usta edasıyla piyasada iş bulabilecek seviyeye geliyorlar. Geçen yıl 17 milyon lira civarında ciromuz vardı. Bu yılki hedefimiz de bunun üzerine çıkmak. Yıl içinde okullarımızın bütün mobilya malzemelerini burada üretiyoruz. Sıra, masa, toplantı masası, büro takımı ve panoları yapıyoruz."

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencisi Ahmet Gülşahin de "Mobilya bölümünde sıra ve masa montajı yapıyoruz. Bazen hafta sonu gelip atölyede çalışıyoruz. Sevdiğimiz için bu mesleği yapıyoruz. Bize 'Bu bölüme gitmeyin' diyorlardı. Kendi isteğimizle buraya geldik. Üretim yapınca çok mutlu oluyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz, hiç görmediğimiz şeyleri burada yapıyoruz. İlkokuldaki öğrencilere masa, sıra ürettiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:16:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.