Muş\'ta Minibüs Dereye Düştü: 8 Yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Ağrı'dan Muş'a gelen, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 10 AIM 326 plakalı minibüs, Korkut ilçesinin Karakale mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste yaralanan 8 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
