Muş'ta Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı

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Muş'ta Miraç Kandili dualarla idrak edildi

MUŞ - Muş'ta Miraç Kandili, başta Çağlayan Camisi olmak üzere tüm camilerde dualarla ve ibadetlerle idrak edildi.

Merkez Zafer Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Camisi'nde düzenlenen özel program, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ellerin semaya kalktığı gecede, dualar edildi ve ilahiler okundu

Camide bir araya gelen vatandaşlar hep birlikte ibadet ederek bu mübarek geceyi kutladı.

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, kandil programında yaptığı vaazda Miraç Kandili'nin önemine vurgu yaptı.

Miraç Kandili programı, yapılan duaların ardından sona erdi.