Muş'ta Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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Muş'ta Motosiklet Denetimi

Muş\'ta Motosiklet Denetimi
09.07.2026 13:07
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Muş'ta jandarma, motosiklet sürücülerine trafik kuralları konusunda denetim ve bilgilendirme yaptı.

Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Muş- Erzurum kara yolunda çalışma yürüten ekipler, motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapan ekiplerin, denetimlerine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Erzurum, Trafik, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

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