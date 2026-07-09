Muş\'ta Motosiklet Denetimi

Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Muş- Erzurum kara yolunda çalışma yürüten ekipler, motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapan ekiplerin, denetimlerine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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