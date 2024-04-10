Muş'ta Muhtarın Saldırı Sonucu Ölümü - Son Dakika
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Muş'ta Muhtarın Saldırı Sonucu Ölümü

Muş\'ta Muhtarın Saldırı Sonucu Ölümü

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde bayram namazı sonrası evinin önünde, baba ve 3 oğlunun saldırısına uğrayan muhtar Ferit Yasit hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları yakalamaya çalıştı.

10.04.2024 18:49
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Muş'ta bayram namazı sonrası evinin önünde, baba ve 3 oğlunun saldırısına uğrayan muhtar hayatını kaybetti.

Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde 54 yaşındaki muhtar Ferit Yasit, bayram namazı sonrası evinin önüne geldiği sırada aralarında husumet bulunan M.Ö. ve 3 oğlunun silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Yasit, köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Morga kaldırılan Yasit'in cenazesi, otopsinin ardından köye gönderildi.

Olayın ardından köyde önlem alan jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Köy çıkışında yerleri tespit edilen zanlılar, jandarma ekiplerine ateş etti.

Çatışma sırasında baba M.Ö. intihar etti, bir oğlu yaralandı.

Olayla ilgili M.Ö'nün 2 oğlu da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Akyazı, Korkut, Muş, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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