Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Özdilek köyünde yaşayan 10 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düştü.
Çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, nehir ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Nehirde Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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