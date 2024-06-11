Muş\'ta öğretmen ve öğrenciler bostana dönüştürdükleri alanda organik tarım yapıyor

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Muş'ta öğretmen ve öğrencileri, geçen yıl bostana dönüştürdükleri okulun yanındaki yaklaşık 2 dönümlük alana sebze ve meyve tohumları ekti.

Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesi idaresi, 2 yıl önce öğrencilere organik tarımın öneminin anlatılması amacıyla okulun yanındaki alanı bostana dönüştürdü.

Öğretmen ve öğrenciler de bostana ektikleri domates, salatalık, biber, soğan, kabak, fasulye ve patlıcan gibi ürünlerin hasana yaparak hem kendileri tüketti hem de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Bu yıl da alana ekim yapan öğrenciler ve öğretmenler, damla sulama sistemiyle hem sudan tasarruf ediyor hem de organik tarımın inceliklerini öğreniyor.

Okul müdürü Abbas Ataman, okula ait olan yaklaşık 2 dönümlük alanın tarımak azandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Bostandan elde ettikleri sebze ve meyvelerin öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirten Abbas, şöyle konuştu:

"Boş bulunan bir alanı tarıma kazandırdık. Burayı damla sulama sistemine göre dizayn ettik. Okul personelimiz de bostanın bakımını yapıyor. Burada hem öğrencilerimiz hem de ihtiyaç sahibi aileler için düşündüğümüz ürünleri üretiyoruz. Bahçede domates, salatalık, biber, soğan, kabak, fasulye ve patlıcan gibi ürünler mevcut. Tatil döneminde personelimiz nöbetleşerek bakacak."