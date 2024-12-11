Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Medeni Ağalar idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Malazgirt- Ahlat kara yolunun Sarıdavut köyü yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 8 öğretmen, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya hastanede yaralıları ziyaret etti.
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