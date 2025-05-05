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Muş'ta Özel Tarihte Nikah Töreni

Muş\'ta Özel Tarihte Nikah Töreni

Muş'ta 8 çift, 05.05.2025 tarihli nikahıyla mutluluğa adım attı. Aileler bu özel günde bir araya geldi.

05.05.2025 17:34
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Muş'ta, "05.05.2025"te nikah kıymak isteyen 8 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden çiftler, günler öncesinden Muş Belediyesi Evlendirme Birimine müracaat etti.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenlerine katılan aileler de evlatlarının bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

Evlendirme memuru Rukiye Yaşar, AA muhabirine, çiftlerin nikahlarını özel bir tarih olan 5 Mayıs 2025'te kıymak istediğini söyledi.

Evlendirme birimine 8 çiftin başvuru yaptığını belirten Yaşar, "Bugün için yapılan başvurular diğer günlere oranla daha fazla. Ben de bu özel günde çiftlerimizin nikahını kıymaktan mutluluk duyuyorum. Normal günde 4-5 çiftin nikahını kıyarken bugün sayı iki katına çıktı." diye konuştu.

Evlenen çiftlerden Mustafa Oktay ise "05.05.2025" tarihini özellikle seçtiklerini dile getirdi.

Mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Oktay, "Eşim Canan Kandemir ile hayatımızı birleştirdik. Allah herkese de bize de mutlu ve sağlıklı bir ömür nasip etsin." dedi.

Gelin Canan Kandemir de bugün evlenen herkese mutluluklar dilediğini belirtti.

Kaynak: AA

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