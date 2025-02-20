Muş'un Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi ilçedeki pastane ve ekmek fırınlarını denetledi.
Denetimlerde ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.
İşletmelerde hijyen durumunu da kontrol eden ekipler, mevzuata uymayan iş yeri sahiplerini uyardı.
Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Ramazan Öncesi Ekmek Denetimi - Son Dakika
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