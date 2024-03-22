Muş\'ta sağanak yağışlar sonucu iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı

Muş'ta bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerleri, tarım arazileri, evler su altında kaldı.
Hasköy ilçesinde faaliyet gösteren 60 kişinin çalıştığı tekstil atölyesi, su baskınından dolayı zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı.
Bazı caddelerin su altında kaldığı ilçede, vatandaşlar ile öğrenciler zor anlar yaşadı.
Yağışlardan dolayı Muş Ovası ve bazı tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu.
Tekstil atölyesinin işletme müdürü Basri Yılmaz, gazetecilere, işletmedeki kumaş ve makinelerin su altında kaldığını söyledi.
Zararlarının büyük olduğunu belirten Yılmaz, "Yetkililer geldiler, şu anda sıkıntımızı gidermeye çalışıyorlar. Dün gece saat 21.00 civarında su baskını gerçekleşti. Şu anda suyu boşaltmaya çalışıyoruz. İki motor aşağıda bir motor diğer tarafta çalışıyor. Görüldüğü gibi atölye su altında. Bu nedenle bir işlem yapamıyoruz." diye konuştu.
15 Temmuz Mahalle Muhtarı Sami Ay ise ilçede bir haftadan bu yana yağmurun etkili olduğunu dile getirdi.
Yağışın hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Ay, "Yağışlardan dolayı tekstil atölyesi su altında kaldı. İlçede yağış halen devam ediyor. Vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Muş Ovası ve tarım arazileri su altında kaldı." dedi.
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