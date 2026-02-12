Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 2 kalaşnikof şarjörü, 4 av tüfeği mühimmatı, 128 silah mühimmatı ile 2 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Muş'ta Silah Operasyonu
