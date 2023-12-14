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Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın kurtarıldı

Muş'un Varto ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, komşuları tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin Kızıltaş'a saldırısı ve yaşadığı korku dolu anlar yer aldı. Kızıltaş, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

14.12.2023 - 12:54,
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MUŞ'un Varto ilçesinde yolda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş (79) komşularının yardımıyla kurtarıldı. El ve bacaklarından yaralanan, hastanede tedavisi süren kadının yaşadığı korku dolu anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Varto ilçesindeki Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden dışarı çıkarak yürüyen Medine Kızıltaş'ın etrafını bir anda başıboş köpekler sardı. Kaçamayacağını anlayınca oturan Medine Kızıltaş'a saldıran köpekler elbisesini parçalayarak çekiştirmeye başladı. Çaresizce çığlık atan kadının yardımına komşuları koştu. El ve bacaklarından yaralandığı belirlenen Medine Kızıltaş, köpeklerden kurtarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, köpeklerin saldırısı sebebiyle iki bacağı ve ellerinden yaralanan Medine Kızıltaş'a acil serviste müdahale edildiğini belirterek, Kuduz şüphesiyle yaralanan dokularda kısmi bir onarım yaptık. Kuduz aşısı sonrasında doku yaralanmalarını onaracağız. Son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısı sonrası yaralananların, acil servislere gelen hastaların sayısı arttı dedi. SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA Köpeklerin Kızıltaş'a saldırı anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sokakta yürüyen Kızıltaş'ın karşısında köpekleri görünce oturması ve sonrasında yaşadığı korku dolu anlar ile yardımına koşan komşuları kamera tarafından görüntülendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Varto ilçesinde yaşanan köpek dehşetiyle ilgili Muş Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi

Muş ilimiz Varto ilçesinde yaşayan M.K. isimli kadın evinin önünden komşularına gittiği esnada komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanmıştır. Vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan M.K'da kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir.

Muş\'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
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