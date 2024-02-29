Muş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi

Muş\'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tabanca, şarjör, fişek, belge, senet, sözleşme, ajanda ve tarihi eser ele geçirildi.

29.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 26 Şubat'a belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 15 muhtelif belge, 4 senet, 4 satış sözleşmesi, ajanda ve 37 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, Muş, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement