Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Malazgirt Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ümit Nakış'ın kullandığı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Ümit Nakış ve 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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