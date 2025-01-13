Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tacir Tutuklandı

Güncel

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Soğucak köyündeki 3 şüphelinin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine 8-10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.