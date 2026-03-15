Muş'ta 'Vakıf İnsan' Yarışması Düzenlendi

15.03.2026 13:09
TDV tarafından düzenlenen yarışmada gençler ödüllendirildi, katılımcılar teşvik edildi.

Muş'ta Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Vakıf İnsan" yarışması düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen yarışmada konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kayacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 81 ilinin en ücra köşesindeki genç arkadaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Atalarımız asırlar boyu binlerce vakıf kurmuş. Biz bunları her okuyuşumuzda her birine vakıf oluşumuzda diyoruz ki ya bizim atalarımız ne kadar naif, zarif, dikkatli, ince düşünceli insanlarmış. Her şeyi düşünmüşler. Biz ise modern dünyanın yalnızlaşan bireyine erişmek istiyoruz. Yalnız başına kalıp kendiyle savaşan ve yeniden anlam kazanmaya çırpınan kardeşlerimizle buluşmak istiyoruz. Bu proje kapsamında geçen sene yaklaşık bin gencimizle yola çıktık, 10 binden fazla insana dokunduk."

İl Müftüsü Nurullah Koçhan ise Muş'ta birinci çıkacak olan gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Derece giren öğrencilere hediyelerin verildiği programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alican, TDV Gençlik Hizmetleri Müdürü Halil Rahman Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Kırtay, TDV İl Gençlik temsilcisi Ahmet Faruk Çağlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

