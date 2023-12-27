Muş\'ta Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Feyat Asya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Muş'ta Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Feyat Asya, eşi Suna Asya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Göletli Park'ta düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Terör Mağdurları ve Malülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Murat Karaca, Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit Aileleri Derneği Şube Başkanı Nadir Koçlardan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Başkan Asya, programda yaptığı konuşmada, davete icabetlerinden dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.

Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Asya, "Her zaman onların yanında olacağız. Ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.