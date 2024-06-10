Muş\'ta VEDAŞ, Kuşların Akıma Kapılmasını Önlemek İçin Çalışma Başlattı

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Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerine yuva yapan kuşların akıma kapılmasının önlenmesi ve kesintisiz enerjinin sağlanması için nakil hatlarını izolasyon malzemeleriyle kapladı.

Kentte enerji nakil hatlarından kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmek, olası arızaları önlemek için çalışma başlatan ekipler, sorumluluk sahasındaki elektrik direkleri ve hatlarda kuş konmaz montajı ve izolasyon çalışması yaptı.

Ziyaret köyündeki çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yaz aylarında sürü halinde tarım arazilerine gelen kuşların, elektrik hatlarına temas etmeleri sonucu akıma kapılarak telef olduklarını söyledi.

Bu sorunu önlemek için kuşların yoğun olduğu bölgelerdeki direk ve enerji nakil hatlarında kuşkonmaz aparatı montajı ve orta gerilim izolasyon çalışması yürüttüklerini belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Kuş çarpmaları zaman zaman elektrik arızalarına da neden oluyor. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ziyaret köyünde bulunan yüksek gerilim hatlarımızda ekiplerimizce giydirme izolasyon çalışması yapılıyor. Bu çalışmayla direklerin tepesine konan kuşların telef olması engellenmekte, aynı zamanda bu çarpmalardan doğabilecek kesintiler de minimize edilmektedir. Bu şekilde kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamaktayız."