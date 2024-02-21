Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi - Son Dakika
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Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

Muş\'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

Muş'ta, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline iş güvenliği ve verimlilik amacıyla yüksekte çalışma eğitimi verildi. Eğitimler sınıf ve saha olarak iki aşamada gerçekleşti. Eğitimler sonucunda saha süreçlerinin iyileştirilmesi ve güvenli çalışma pratiğinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

21.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Muş'ta, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline yönelik yüksekte çalışma eğitimi verildi.

VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapıla açıklayama göre, iş güvenliğinin sağlanması, olası iş kazalarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, yeni nesil iş ekipmanlarının kullanılması ve mevcut bilgilerin güncel tutulması amacıyla verilen eğitimler sınıf ve saha olarak iki aşamada gerçekleşti.

İlk etapta sınıf ortamında teorik bilgi alan VEDAŞ çalışanları daha sonra uygulamalı eğitime katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren kurum müdürü Suat Coşar, personele yeni kazanımlar sağladıkları ve mevcut bilgilerini güncelledikleri eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

Çoşar, "Sınıf ve saha eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar saha süreçlerimizi iyileştirirken tüketicilerimize verdiğimiz hizmetin hızını da artırıyor. Aynı zamanda saha operasyonlarımızdaki standardizasyonun sağlanmasında da bu eğitimlerin faydasını görüyoruz. Elbette en önemlisi sahada güvenli çalışma pratiğini pekiştirerek olası iş kazalarını da yine bu eğitimlerle önlemeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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