Muş\'ta Vefa Ekipleri Bayram Öncesi Yardıma Koşuyor

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Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık bünyesindeki "Vefa" ekipleri, bayram öncesi en ücra köylere giderek yaşlıların evini temizliyor, ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Vefa Projesi" kapsamında bayram öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evinin temizlenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek götürülmesi için aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişilik ekip oluşturuldu.

Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezi ve köylerde belirlenen evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, bayrama kadar sisteme kayıtlı 126 evin temizliğini tamamlamak için çalışma yürütüyor.

Kaymakamlık bünyesindeki aşevinde de ilçe merkezinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için yemekler pişiriliyor.

Diyetisyenler kontrolünde özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, her gün sefer taslarına doldurularak 87 haneye iftar saatinden önce teslim ediliyor.

İlçe merkezindeki iftar çadırında ayrıca ihtiyaç sahiplerine ve evine yetişemeyenlere yemek veriliyor.

"Devletimiz için yapılan dualar bizi mutlu ediyor"

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi.

Oluşturdukları ekiplerin Bulanık'ta yaşayan 126 eve giderek temizlik yaptığını belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Vatandaşın hayatına kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Aşevimizden ihtiyaç sahibi, yaşlılar, yatalak hastalar, bakacak kimsesi olmayan vatandaşlarımız yararlanıyor. 87 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir düsturuyla hareket ediyoruz. Ramazanda yaklaşık bin kişilik iftar yemeği çıkarıyoruz. Kıl çadırdan yapılan Sultan Alparslan Otağı'nda ihtiyaç sahibi insanlarımızın bir arada olduğu ve kaynaştığı iftar soframız var. Ramazan boyunca devam edecek."

Devlet olarak Bulanık'ta evlerinin temizliğinden yatırımlara kadar her alanda insanların hayatına dokunmaya çalıştıklarını dile getiren Ocak, "Diyetisyenlerimizin kontrolünde hazırlanan yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz, devletimizin taşradaki uzayan elleriyiz. Devletimiz için yapılan dualar bizi mutlu ediyor. 87 eve her gün iftar saatinden önce sıcak pidesiyle beraber yemeklerimizi servis etmekteyiz. Ayrıca köylerdeki ailelerimizin evlerinde temizlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Elimizden geldiğince insanların yanında olmaya çalışıyoruz"

Proje Koordinatörü Rıdvan Özdemir ise 15 personelle ilçe merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliğini yaptıklarını belirtti.

Evlere yemek servislerinin de olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz evlerde temizlik yaparak bayrama hazırlıyor. Ailelerimizin bayrama mutlu şekilde girmesini sağlıyoruz. En ücra köye kadar gidiyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşlı, engelli, dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz."

VEFA ekibinde çalışan Şahinaz Tekin de "Ekip olarak evleri temizlemeye gidiyoruz. Burada bayram temizliği yaptık. Camları sildik, perdeleri yıkayıp taktık, kapıları sildik ve bulaşıkları yıkadık. 5 yıldır çalışıyorum. Yaşlıların hayır dualarını alıyorum." dedi.

Evi temizlenen Mahmut Durmaz, "Ekiptekiler gelip evimizi temizliyor, bize yemek gönderiyorlar. Devletimiz bize yardım ediyor, maaş veriyor. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.