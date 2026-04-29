Muş'ta yağışlar yüzde 200 arttı, tarım ve hayvancılık sevindi

Tarım ve hayvancılıkla öne çıkan Muş'ta, geçen yılın aynı dönemine göre yağış yüzde 200 arttı. Yoğun yağışlar, baraj, gölet, akarsu ve yeraltı su kaynakları için 'can suyu' oldu. Geçen yıl kurak geçen tarım sezonunun ardından bu yıl yağış miktarındaki artış, Muş Ovası'nda çiftçilik yapanları ve besicileri sevindirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, yağışların fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, '2025'te kış sezonunda 100 milimetre olan yağış, bu yıl 300 milimetreye çıktı. Bu, ürün ve rekolte artışı anlamına geliyor. Suyun sürdürülebilir kullanımı için vahşi sulama terk edilmeli, modern basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir.' dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise yağışların toprak nemini artırarak kuraklık riskini azalttığını, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını beslediğini ifade etti. Çiftçi Ramazan Köç, 'Bu yıl yağış fazla, otlar erken yeşerdi, mutluyuz.' derken, Bilal Yalçın da 'Her yer yemyeşil oldu, bereketli bir yıl bekliyoruz.' şeklinde konuştu.