Muş'ta Yamaç Paraşütü Yarışması Heyecanı

Muş'ta ilk kez düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması kapsamında 80 pilot, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'ndan havalanarak kentin eşsiz doğasını gökyüzünden keşfetti.

Muş Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay ve Muş Kurtik Havacılık Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarışma, yurt içi ve dışından sporcuları kentte buluşturdu.

Kente gelen sporcular, Kurtik Dağı'nda paraşütleriyle havalanarak, Muş Ovası, zirveleri karla kaplı dağlar ve doğal güzelliklerin manzarasına karşı kilometrelerce süzüldü.

Kentin güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı bulan yamaç paraşütçüleri, kentin seyrine doyum olmayan manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Kurtik Dağı'nın eşsiz güzelliğinde yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Sporcuların 60 kilometre havada süzüldükten sonra belirlenen alana iniş yaptığını anlatan Kılıç, "Amacımız, ilimizi en güzel şekilde tanıtmak ve doğa sporları potansiyelini ülkemize ve dünyaya göstermek. Sporcularımızla bir araya geldik, sohbet ettik. İlimizden çok memnun olduklarını, hayal ettiklerinden daha fazla güzellikle karşılaştıklarını söylediler. Kurtik Dağı'mız ve Muş'umuz doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir ilimiz." diye konuştu.

"Bu uçuşlar Muş turizmine katkı sunacak"

Milli takım sporcusu ve yamaç paraşütü eğitmeni Ferdi Toy da 2007'den bu yana yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinde yarışmalara katılarak uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Toy, şunları kaydetti:

"Muş bölgesinde böyle bir yarışma ilk defa düzenlendi. Kentin coğrafyası, yamaç paraşütü sporu ve yarışmalar için çok ideal. Dağlık bir bölge. O yüzden burayı çok sevdik. İlk defa geliyoruz. Zaten daha önce de burada uçan kişi sayısı çok azdı. Yarışma sayesinde buranın uçuş potansiyelini herkese göstermiş oluyoruz. Bölge, uçuş anlamında çok verimli. Çok güzel uçuşlar gerçekleştirdik. Bu uçuşlar Muş turizmine katkı sunacak."

Haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen dağların zirvelerinde kar örtüsünün bulunduğunu ifade eden Toy, "Ülkemizde neredeyse hiçbir coğrafyada göremeyeceğimiz şekilde, yemyeşil dağların ve İsviçre'deki Alpler'i andıran zirvelerin üzerindeki beyaz kar öbekleri arasında uçuyoruz. Hatta kalkış alanımızın hemen önünde bir kar öbeği var. O yüzden bu alan bizi büyüledi. Hem yarışmaya odaklanıyoruz hem de manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Berkay Öze de Muş'un coğrafyasına hayran kaldıklarını dile getirerek, "8 senedir bu sporu yapıyorum. Ülkemizin neredeyse her rotasında uçtum. Muş'ta ilk defa düzenleniyor bu etkinlik. Bu da açıkçası hem bölge turizmi açısından hem de yamaç paraşütü açısından bize çok önemli bir destinasyon kazandırdı. Bundan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"Pilotlar bölgemizi çok sevdi"

Muş Hava Sporları İl Temsilcisi Ömer Faruk Ruşen Işık da üç yıldır yamaç paraşütçülerinin ilgisini bölgeye çekmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Bunun sayesinde yarışmanın Muş'ta yapılmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Işık, "80 sporcumuz burada uçuyor. Buraya gelen yamaç paraşütü pilotları, ülkemizin saygın pilotları. Kendi sosyal medya hesaplarında Muş'umuzu dünyaya tanıtma konusunda burada çok güzel görüntüler aldılar. Pilotlarımız bölgemizi çok sevdi. Biz de zaten coğrafyamızın potansiyelinin farkında olduğumuz için böylesine güzel bir çalışmayı buraya kazandırdık." diye konuştu.