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Muş'ta yılanların dansı görüntülendi

MUŞ - Muş'un Zengök köyünde yaşayan bir vatandaş, tarlasında karşılaştığı iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, yılanların birbirine sarılarak ve kıvrılarak dans eder gibi hareketler sergilediği görülüyor. Bu ilginç ve nadir an, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özellikle çiftleşme dönemlerinde bu tür davranışlar sergileyen yılanların birbirlerine sarılarak yaptıkları bu hareketler, çiftleşme ritüelinin bir parçası olduğu ve genellikle "yılan dansı" olarak adlandırıldığı biliniyor. Doğanın bu sürpriz anına tanıklık eden köylü vatandaş, bu görüntüleri ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini belirtti.

Uzmanlar, yılanların bu dönemde agresif olabileceği konusunda uyararak, bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.