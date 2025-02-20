Muş'ta Yoğun Kar: 112 Köy Yolu Kapandı

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Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 112 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, kazaların önüne geçmek için uyarılar yapıldı.

112 köy yolunun kapandığı kentte, Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kar yağışının Muş'ta hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sedat Çelik, "Etkili olan kar yağışı Muş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şu an kar yağışı ve fırtına var, resmen göz gözü görmüyor" dedi.