Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Doğaseverlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Muş'ta bulunan Kızılağaç Kanyonu, doğal yapısı ve akarsu ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yapabilen ziyaretçiler, suyun içine koydukları sandalyelerde serinleyebiliyor. Kanyonun turizme kazandırılması amacıyla bölgeye ahşap kameriyelerin yapılması, mesire alanlarının oluşturulması, su sporu, yürüyüş yolu ve cam teras yapılması planlanıyor. Kanyonun doğal yapısı korunmuş olup, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

02.07.2024 11:13
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Muş'taki Kızılağaç Kanyonu, doğal yapısı ve akarsu ile doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç Kanyonu, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan dere ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Muş ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yapıyor, suyun içine koydukları sandalyelerde serinliyor.

Kızılağaç Belde Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan kanyonun turizme kazandırılması amacıyla bölgeye ahşap kameriyelerin yapılması, mesire alanlarının oluşturulması, su sporu, yürüyüş yolu ve cam teras yapılması planlanıyor.

"Amacımız Kızılağaç beldesini turizm merkezi yapmak"

Belde Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz, AA muhabirine, Kızılağaç Kanyonu'nun yaklaşık 2 kilometre uzunlukta olduğunu söyledi.

Belde için önem arz eden kanyonu turizme kazandırmaya amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kanyon, coğrafi bakımdan yapısı ve doğasıyla çok güzel bir yer. Buranın yapısının bozulmasına izin vermedik. Burada huzur olduğu için herkes kanyona akın ediyor. Bazı günler yoğunluktan adım atacak yer kalmıyor. Bu da bizim için büyük bir sevinç. Binlerce kişi buraya geliyor, çünkü huzur geldi. Önceden insanlarımız kanyonu bilmiyordu çünkü huzur yoktu. Son zamanlarda devlet huzuru sağladı. Herkes ailesiyle, arkadaşıyla buraya geliyor."

Kanyonun bulunduğu bölge için proje hazırladıklarını anlatan Yılmaz, "En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Kanyona Muş ve çevre illerden gelenler var. Amacımız Kızılağaç beldesini turizm merkezi yapmak. Ziyaretçilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Kanyonun doğal yapısı korunmuş"

Diyarbakır'dan gelen Gökçe Özcan ise arkadaşlarıyla ilk defa Kızılağaç Kanyonu'na geldiklerini aktardı.

Kanyonun doğasıyla güzel bir yer olduğunu söyleyen Özcan, "Burada suyun içine sandalyelerimizi kurduk. Arkadaşlarımızla sohbet ettik ve yürüyüş yaptık. Burayı çok beğendim. Sürekli gelip vakit geçirebileceğim yerler arasında olacak. Buranın turizme açılmasını ve herkes tarafından görülüp, gezilmesini istiyorum." dedi.

Muşlu Ramazan Öğüt ise şehrin gürültüsünden uzaklaşıp günün yorgunluğunu atmak için arkadaşlarıyla Kızılağaç Kanyonu'na geldiklerini anlattı.

Közde çay yaptıklarını, derenin suyunda serinlediklerini dile getiren Öğüt, "Güvenli alanı ve berrak suyuyla çok mükemmel bir yer. Kanyonun doğal yapısı korunmuş. Buranın turizme kazandırılması bölgemize büyük katkı sağlar. Kanyon, doğal yapısıyla yerli ve yabancıların da dikkatini çekiyor. Hafta sonları binlerce kişi buraya geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muş, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Doğaseverlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

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