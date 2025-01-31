Muş Vali Yardımcısı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
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Muş Vali Yardımcısı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Muş Vali Yardımcısı \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Muş Vali Yardımcısı Alpboğa, 'Yılın Kareleri' oylamasında birçok fotoğrafı değerlendirdi.

31.01.2025 09:46
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Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alpboğa, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Yunus Türk Yılmaz'ın "Ay ve uydusu" fotoğraflarını seçen Alpboğa, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılınç'ın "Hüzme", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" adlı karesine oy verdi.

Alpboğa, 2024 yılında Anadolu Ajansı'nın muhabirlerini çektiği fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Alpboğa, "Fotoğraflar arasında bizin en çok beğendiğimiz Alper Gezeravcı'nın içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonunun ay ile görüntülenmesi oldu. Bizim ve şehrimiz içinde ayrı bir yeri vardı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan 13 deneyden biri Muşlu öğrencilerin yaptığı projeydi. Bizim için de mutluluk ve gurur vericiydi. Biz de bu fotoğraf seçtik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Vali Yardımcısı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

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