Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

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Muş Valisi Avni Çakır, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, masajında, gönüllerde müstesna bir yere sahip olan emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, huzurlu ve mutlu toplumların kaynağı kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, tarihte etkin ve önemli rol üstlendiğini belirten Çakır, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşarak Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır. Sevgi, fedakarlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi kadınlar, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarlarıdır. İnancımızda ve kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın, sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir."

Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesinin ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çakır, "Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.