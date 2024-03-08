Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, kadınların toplumsal hayatta önemli rol üstlendiğini belirterek, kadınların güçlenmesinin kalkınmanın öznesi olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve mutlu günler diledi.

08.03.2024 15:28
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Muş Valisi Avni Çakır, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, masajında, gönüllerde müstesna bir yere sahip olan emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, huzurlu ve mutlu toplumların kaynağı kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, tarihte etkin ve önemli rol üstlendiğini belirten Çakır, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşarak Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır. Sevgi, fedakarlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi kadınlar, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarlarıdır. İnancımızda ve kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın, sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir."

Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesinin ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çakır, "Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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