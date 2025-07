Muş Valisi Çakır'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, 15 Temmuz'daki girişimin demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik alçak bir saldırı olduğunu belirtti.

Girişimin topyekün bir direnişle bertaraf edildiğini, bu ihanet girişiminin milletin sarsılmaz duruşuyla bozguna uğratıldığını vurgulayan Çakır, ülkenin binlerce yıllık şanlı tarihinde olduğu gibi, o gece de milletin ay yıldızlı bayrağın yere düşürülmemesi, ezanın susturmaması ve devletin yıldırılmaması için meydanlara indiğini ifade etti.

Muşluların da o gece gösterdiği kararlı ve asil duruşun hafızalardan silinmeyecek bir onur vesikası olarak gönüllerde yer edindiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

"Vatanını seven her bir ferdin sergilediği bu cesur ve dik duruş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcını oluşturan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en net göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar, 15 Temmuz'u bir demokrasi bayramına dönüştürmüş, milletimizin kaderine ancak milletin kendisinin yön vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. O gece ortaya konan eşsiz dayanışma ruhu, milletimizin ortak değerler etrafında nasıl kenetlenebildiğinin en güçlü kanıtı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyor, aziz milletimizin her bir ferdine sağlık ve esenlik diliyorum."