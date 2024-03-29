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Muş Valisi Çakır, kar kaplanlarını ziyaret etti

MUŞ - Muş'ta, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler Grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, İl Özel İdaresi yaklaşık 21 bin kilometre yol açıp 260 bin litreden fazla mazot harcadıklarını ifade ederek, "Bu çok ciddi bir rakam. Bunu tabi vatandaşımıza hizmet noktasında büyük bir keyifle yapıyoruz" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeye giden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığını ifade eden Çakır, "Üçevler bölgesinde 10 köy ve 20'ye yakın mezra bulunmakta. Burası alternatif yolumuz. Şu anda diğer yollar ulaşıma açık. Şu an ekiplerimiz burayı açmaya çalışıyor. İnşallah yarın itibariyle de burayı açmış olacağız. Burada 24 saat esaslı çalışıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi yedi metrelik bir kar örtüsü var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarına rağmen ilerlemekte güçlük çekiyor. Ama az işimiz kaldı. İnşallah yarın akşama kadar buranın tamamını açacağız. Muş'ta 368 köy ve 217 mezrası var. Geniş dağılım gösteren bir vilayet. Bu yıl nispeten kar yağışımız önceki yıllara göre azalmakla beraber yine de özellikle geçtiğimiz hafta yoğun bir kar örtüsü aldı. Ama il özel idaresi ekiplerimizin üstün çalışmasıyla vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. İl Özel İdaresi yaklaşık 21 bin kilometre yol açtı. Bu çok ciddi bir rakam. 260 bin litreden fazla mazot harcadık. Bunu tabi vatandaşımıza hizmet noktasında büyük bir keyifle yapıyoruz. Allah'a şükür vatandaşımızın da ciddi bir mağlubiyeti de söz konusu olmadı. Karla mücadele çalışmalarımızı büyük oran sonlandıracağız. Tüm özel idaremizin personeline üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.