Muş Valisi Çakır, Kariyer Günlerinde Öğrencilere Seslendi

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Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde düzenlenen "kariyer günleri" programına katıldı.

Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapılan etkinlikte konuşan Vali Çakır, eğitiminin insan hayatındaki öneminden söz etti.

Emek verenlerin hedeflerine ulaşacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatımız bitti ve mesleki hayatımız başladı. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve yerimize sizler geçeceksiniz. Burada konuşma yapan ben, yani ilin valisi de sizin gibi o sıralardaydım. Vali yardımcısı, milli eğitim müdürümüz, belediye başkanımız, yani şu an bu salonda gördüklerinizin hepsi bir zamanlar öğrenciydi. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinde koştuk. Onun için çalışın, sizler bizim için değerlisiniz. Bizler sizleri çok önemsiyoruz."

Çakır, konuşmasının ardından okulda görevli öğretmenlerle toplantı yaptı.