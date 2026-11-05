Muş Valisi Çakır, TSO yönetimini ziyaret ederek Muşspor'a başarı diledi

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Cengiz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Çakır, Muş TSO'nun yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Muşspor'un yakaladığı olumlu ivmeye de değinen Çakır, takıma başarı diledi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz ise ziyaretten dolayı Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini vurgulayan Cengiz, üretim ve ticaretin gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.