Vali Çakır'dan 15 Temmuz mesajı: Millet iradesi tanklardan güçlü

Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında 15 Temmuz'un, aziz milletin istiklaline, istikbaline ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin en şanlı direnişlerinden biri olduğunu belirtti.

O gece yazılan destanın yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda milletin devletine, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığının unutulmaz bir nişanesi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, anayasal düzenine ve milli iradeye kasteden hainler, karşılarında tanklardan ve silahlardan çok daha güçlü bir irade bulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara koşan milyonlar, imanla, cesaretle ve vatan sevgisiyle ihanetin önüne geçmiş, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin yalnızca bir söz değil, bu milletin sarsılmaz karakteri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin kahramanlığı sayesinde 15 Temmuz, demokrasi tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olarak milletimizin hafızasında müstesna yerini almıştır. Muşlu hemşehrilerimiz de o karanlık gecede sergiledikleri vakur duruş, milli iradeye bağlılıkları ve vatan sevgileriyle bu büyük destanın onurlu bir parçası olmuştur. Meydanlarda sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, ilimizin güçlü milli şuurunun en anlamlı göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır."

Aradan geçen yılların 15 Temmuz'un anlamını eksiltmediğini, aksine bizlere yüklediği sorumluluğu daha da artırdığını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi her şartta korumak, demokrasimizi güçlendirmek ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletçe sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu daima güçlendirmesini temenni ediyorum."