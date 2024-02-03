Muş Valisi ve Ekipleri Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Muş Valisi Avni Çakır ve ekipler kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Varto ilçesi kırsalında düzenlenen programa katılan Vali Çakır, soğuk ve karlı kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.
Bu yıl yağışlı geçtiği için yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çakır, "Doğadaki dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu organizasyona destek veren tüm müdürlerimizi, birim amirlerimizi, çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan köylerinin yakınına yaban hayvanlarının beslenebileceği saman ve çeşitli besinler bırakmalarını istiyoruz. Bulunduğumuz bölgede özellikle yaban keçisi popülasyonu oldukça fazla. Yine vaşak görülüyor. Özellikle bu bölgeyi seçtik. Şu an bulunduğumuz nokta da onların geçiş güzergahları. Hep birlikte yemlerini bıraktık." diye konuştu.
Etkinliğine Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ile Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, vali yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç de katıldı.
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