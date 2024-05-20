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Muş yaylaları göçerlerle hareketlendi

MUŞ - Muş'ta uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaylalar göçerlerin gelişiyle canlandı.

Muş'ta yaylalar göçerlerle şenlendi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı yaylalar, yaz mevsimi boyunca hayvancılıkla uğraşan göçerleri ağırlayacak. Yaylaların yeniden canlanmasıyla birlikte çocukların oyun oynadığı ve kuzuların annelerinin peşinde koştuğu görüntüleri yaylalara ayrı bir renk kattı.

Göçerlerin yaylalara çıkmasıyla birlikte bölge ekonomisinde de hareketlilik yaşanması bekleniyor. Huzurun sağlandığı Şenyayla bölgesine gelen göçerler, gönül rahatlığıyla hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 1 aylık yolculuğun ardın Muş'un yaylalarına vardıklarını söyleyen Bünyamin Kalkan, huzur ve güvenin sağlandığı yaylalarda hayvancılık yaptıklarını belirterek, "Ben Batman Beşiri ilçesindenim. Bu koyunları Mardin'den getiriyoruz. Muş'un yaylalarına geldik. Yaylalar güzeldir. Mesela burası daha serindir. Orada ot kuruyor. Burada daha yeni otlar yeşeriyor. Bu yaylalarda sıcaklık daha azdır. Mesela Mardin'de sıcaklar 49 dereceye çıkıyor ama burası 30, en fazla 35 derece sıcaklık oluyor. Sürülerimiz ile birlikte bir aydır yollardayız. Daha yeni yaylaya vardık. Bu yaylalarda da çok güzel otlaklar var. Hayvanlara faydalı. Suyu da serin. Hayvanların gelişmesi için de çok güzeldir. Bu yaylalar koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi. Artık buralar çok huzurlu ve güzel oldu. Sadece mesleğimiz hayvancılıktır. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Dedelerimizin babaların yaptığı işi şimdilerde biz yapıyoruz" dedi.