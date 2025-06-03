Musa Eroğlu Adıyaman\'da Duygu Dolu Bir Konser Verdi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) iş birliğiyle düzenlenen programda Musa Eroğlu sahne aldı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Bir Ömürlük Türkü" programında, usta sanatçı Musa Eroğlu ve sanatçı Tuğba Hatun sahne aldı.

"Mihriban", "Halil İbrahim", "Nalın Dilber" ve "Yollarına Kar mı Yağdı" gibi eserleriyle izleyenleri hem geçmişe götüren hem de yüreklere dokunan Musa Eroğlu, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Salonu dolduran Adıyamanlılar, sanatçının söylediği her türküyü hep birlikte söyleyerek konserin coşkusuna ortak oldu.

Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Eroğlu, 6 Şubat Depremleri'ne değinerek, "Bu konseri bir eğlence gibi düşünmüyoruz, çünkü yakın bir geçmişte anılarınız ve acılarınız var. Öncelikle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum" dedi.