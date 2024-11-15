Musabeyli Barajı 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Musabeyli Barajı 2025'te Tamamlanacak

Bakan Yumaklı, Musabeyli Barajı'nın sulamasının 2025'te tamamlanacağını açıkladı.

15.11.2024 16:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar lira maliyetli Musabeyli Barajı sulamasının 2025 yılında tamamlanacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, Kocabeyli köyünde zeytin hasadına katıldı, daha sonra Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, zeytinin Anadolu'nun ve ülkenin kadim bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Zeytinin her aşamasında yoğun emek bulunduğunu belirten Yumaklı, yeni hasat döneminin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Tarımda sessiz devrimler yaptıklarını dile getiren Yumaklı, Kilis'e son 22 yılda 10,2 milyar lira yatırım ve destek aktardıklarını ifade etti.

Kilis'in tarımsal hasılasının 28 kat arttığına dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"1 milyar lira maliyetli Musabeyli Barajı sulamasını 2025 yılı sonunda inşallah tamamlayacağız. Yukarı Afrin Barajı'nın maden ocağıyla etkileşimini önlemek adına 731 milyon lira harcayarak 2025 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Yine hedeflerimizden birisi de 373 milyon lira maliyetli Narlıca Göleti ve sulamasını 2025 yılı sonuna kadar bitirmiş olacağız. Birçok hizmetimiz var. Biz sizlerin gayretiyle omuz omuza vererek bakanlıklarımızın destekleriyle olmaz denen ne varsa hepsini yapacağız."

Kilis Valisi Tahir Şahin ise zeytin kenti olan ilde birçok tarım ürününün yetiştiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musabeyli Barajı 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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