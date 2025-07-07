MÜSDAV Aile Umresi'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MÜSDAV Aile Umresi'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı

MÜSDAV Aile Umresi\'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı
07.07.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Aile Umresi programları kapsamında ilk kafilede yer alan 55 genç çift, kutsal topraklara ulaştı.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Aile Umresi programları kapsamında ilk kafilede yer alan 55 genç çift, kutsal topraklara ulaştı.

MÜSDAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Ailemle Kainatın Kalbine Gidiyorum" sloganıyla Aile Umresi programları başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen bu program kapsamında, ilk kafilede yer alan 55 genç çift, Medine-i Münevvere'ye ulaştı.

Genç çiftlere Medine'de kaldıkları otelde gül, hurma ve zemzem ikram edilirken, şehirde Mescid-i Nebevi, Uhud Şehitliği, Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn gibi önemli mekanlar ziyaret edilecek. Üç günlük programın ardından kafile Mekke-i Mükerreme'ye geçerek umre ibadetlerini yerine getirecek.

Proje kapsamında kura sonucu belirlenen 500 genç çiftin umre yolculuğu, tercih ettikleri tarihlere göre farklı kafilelerle gerçekleşecek.

Haziran 2024 sonrası evlenen genç çiftlerin başvurabildiği projede, kura usulüyle belirlenen katılımcılar, Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde kutsal topraklara gönderiliyor. Her kafileye Diyanet'ten iki din görevlisi eşlik ediyor. Bu görevliler, çiftlere umre ibadetleri süresince manevi rehberlik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, kafile başkanı olarak da ilk gruba eşlik eden MÜSDAV Genel Koordinatörü Mehmet Yolcu, bu özel yolculuğun genç çiftler için manevi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu proje sayesinde 500 genç çift, hayatlarının belki de en anlamlı yolculuğuna çıkıyor. Medine ve Mekke'de onları bekleyen atmosfer, evliliklerinin ilk yıllarında unutulmaz bir ruh derinliği sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSDAV Aile Umresi'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı

15:02
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:40
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 16:07:59. #7.12#
SON DAKİKA: MÜSDAV Aile Umresi'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.