Museveni, Sudan HDK Lideri Dagalu'yu Kabul Etti

20.02.2026 20:04
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Sudan'daki HDK lideri Dagalu ile diyalog ve barış çağrısı yaptı.

PORT Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu'yu kabul etti.

Museveni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Entebbe'deki Devlet Başkanlığı Konutu'nda, Hızlı Destek Kuvvetlerinin lideri Muhammed Hamdan Dagalu'yu kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Dagalu'nun kendisine Sudan'daki mevcut durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Museveni, "Her zaman vurguladığım üzere, Sudan ve bölge için istikrarın tek sürdürülebilir yolu, diyalog ve barışçıl bir siyasi çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Dagalu'nun lideri olduğu HDK, Ekim 2025'te Darfur Bölgesi'nin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmişti ve burada ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Sudan

