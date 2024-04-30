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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alemdar'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Filizfidanoğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret için teşekkür eden Alemdar, şehrin gelişmesi, daha güzel yarınlara ulaşması için herkesin katkısını beklediklerini bildirdi.

Katılımcılığı çok önemsediklerini vurgulayan Alemdar, "Farklı düşüncelere açığız. Bu anlamda iş dünyamızın, esnaf odalarımızın, üniversitelerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarını çok önemsiyorum. Yapıcı her eleştiri ve önerinin daha iyi işlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, istişare kültürüyle daha güzel Sakarya inşa edeceklerini düşündüklerini belirterek, "Bugüne kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. İyi niyetiniz, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Proje ve yatırımlarımızla, etkin, verimli, katılımcı belediyecilik anlayışıyla inşallah şehrimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız." açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Filizfidanoğlu da Alemdar'a yeni dönemde başarı dileyerek, kentin gelişmesi için üzerlerine düşen görev neyse yapmaya hazır olduklarını kaydetti.