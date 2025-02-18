MÜSİAD'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu

MÜSİAD İzmir Başkanı Temur, iş dünyasının çözüm odaklı yaklaşımı benimsemesi gerektiğini belirtti.

18.02.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şuba Başkanı Gökhan Temur, Türk iş dünyasının sorumluluğunun, ekonomik kalkınma ve çözüm odaklı yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmak olduğunu bildirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Temur, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve krizlere rağmen Türkiye'nin ekonomi yönetiminin doğru politikalarıyla istikrarlı bir yükseliş sağladığını belirtti.

Temur, MÜSİAD olarak ekonomi yönetimine, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede gerekli olduğunu ancak bunun yanı sıra yapısal reformların da önem taşıdığını ilettiklerini aktardı.

İş dünyasının siyasi içerikli açıklamalardan uzak durarak, yapıcı eleştirilerle ülkenin kalkınmasına katkı sağlanması gerektiğini ifade eden Temur, şunları kaydetti:

"Yaşamakta olduğumuz bu kritik dönemde beklentimiz, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler ve çözüm önerileri geliştirerek, ülkemizin kalkınma yolculuğuna ve ekonomik gelişimine somut katkı sunması, felaket ve doğal afet zamanlarında devlet millet dayanışmasını güçlendirecek yardımlara öncülük etmesi, istihdamı artırarak işsizlikle mücadeleye destek olması, vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, yerli üretimi ve sanayiyi destekleyici projelere yatırım yapması, teknolojik yeniliklere öncülük etmesi ve genç istihdamını artıracak adımlar atmasıdır."

Temur, MÜSİAD olarak çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek, ülke ekonomisinin geleceği için reformların gerçekleştirilmesine ve iş yapma ortamının iyileştirmesine katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Türk İş, Ekonomi, Finans, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.