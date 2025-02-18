MÜSİAD'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şuba Başkanı Gökhan Temur, Türk iş dünyasının sorumluluğunun, ekonomik kalkınma ve çözüm odaklı yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmak olduğunu bildirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Temur, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve krizlere rağmen Türkiye'nin ekonomi yönetiminin doğru politikalarıyla istikrarlı bir yükseliş sağladığını belirtti.

Temur, MÜSİAD olarak ekonomi yönetimine, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede gerekli olduğunu ancak bunun yanı sıra yapısal reformların da önem taşıdığını ilettiklerini aktardı.

İş dünyasının siyasi içerikli açıklamalardan uzak durarak, yapıcı eleştirilerle ülkenin kalkınmasına katkı sağlanması gerektiğini ifade eden Temur, şunları kaydetti:

"Yaşamakta olduğumuz bu kritik dönemde beklentimiz, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler ve çözüm önerileri geliştirerek, ülkemizin kalkınma yolculuğuna ve ekonomik gelişimine somut katkı sunması, felaket ve doğal afet zamanlarında devlet millet dayanışmasını güçlendirecek yardımlara öncülük etmesi, istihdamı artırarak işsizlikle mücadeleye destek olması, vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, yerli üretimi ve sanayiyi destekleyici projelere yatırım yapması, teknolojik yeniliklere öncülük etmesi ve genç istihdamını artıracak adımlar atmasıdır."

Temur, MÜSİAD olarak çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek, ülke ekonomisinin geleceği için reformların gerçekleştirilmesine ve iş yapma ortamının iyileştirmesine katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.