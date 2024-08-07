MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Sanayici ve İş İnsanları Derneklerini Ziyaret Etti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, sanayici ve iş insanları derneklerine ziyarette bulundu.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bozkuş yönetim kurulu üyeleriyle Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şubesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi, Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği Diyarbakır Şubesi, Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Diyarbakır Organize Sanayi İş İnsanları Derneği ve Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneğini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkuş, ziyaretlerde kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınması için istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Görüşmelerde, gerekirse bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü, istikrarlı ve etkili olabilmeyi değerlendirdiklerini kaydeden Bozkuş, "Tamamen siyaset üstü bir birleşimle, sadece şehrimizin ve ülkemizin daha iyi ve ileri bir seviyeye gelmesi için elimizi taşın altına değil, gerekirse bütün vücudumuzu taşın altına koyacağımızı bir kez daha dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Memleket için birlik ve beraberliğin daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Bozkuş, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte memleketimize daha iyi hizmet yapma fırsatını bulacağız. Yıllardır peygamberler ve sahabeler şehrimizdeki huzur, yatırımları da hızlandırdı. Yatırımların artması beraberinde üretimi ve istihdamı getirdi. Bu rüzgarı arkamıza alarak memleketimizi ve bölgemizi daha fazla cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle daha fazla efor harcayacağız. Bizler hep yapıcı ve birleştirici olduk,olmaya da devam edeceğiz. Memleketimize ve ülkemize hizmet etmek isteyen tüm sanayici ve iş insanlarına kapımız sonuna kadar açıktır."