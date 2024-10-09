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Musiki Muallim Mektebi Arşivi Çevrimiçi

Musiki Muallim Mektebi Arşivi Çevrimiçi

VEKAM, 1925-1956 yıllarına ait Musiki Muallim Mektebi arşivini çevrim içi erişime açtı.

09.10.2024 16:46
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Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 1924'te kurulan ve 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarına dönüştürülen Musiki Muallim Mektebine ait 1925-1956 yıllarındaki öğrencilerin okula başvuru mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, zarflardan oluşan arşivi çevrim içi erişime açtı.

VEKAM Bağ Evinde, "Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Tarihi Fotoğraf ve Belgeler Arşivi Proje Kapanış Sempozyumu" yapıldı.

AA muhabirine sempozyuma ilişkin açıklama yapan VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Musiki Muallim Mektebi arşivinin 1925'ten 1960'lı yıllara kadar öğrencilerin okula başvuru mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, zarflardan oluştuğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, bu arşivin VEKAM'ın eline dolaylı yoldan geçtiğini, konservatuvar binası taşınırken bir yerlerde bu belgelerin unutulduğunu ve son derece kötü vaziyette bir sahafın eline geçtiğini söyledi.

Filiz Yenişehirlioğlu, şu bilgileri verdi:

"Sahaftan bunları gören bir tarihçi öğretim üyesi VEKAM'a haber veriyor ve bizim almamızı teklif ediyor. Arşiv 15 bin belgeden oluşuyor. Belgeler, restorasyon uzmanımız tarafından temizlendi ve gelecek nesillere kalması için çalışıldı. Arşivdeki mektuplar, Cumhuriyet'in erken döneminin yapısını bize gösteriyor. Bu insanlar kimdi, nerelerden mektebe gitmek için başvuruyorlardı. Bizim de amacımız bunları kalıcı kılmak, onarmak ve araştırmacılara açmak. Bize arşive destek olacak belgeler getirilirse, eklemek isteriz ve bütüncül olur."

"Arşivleri Koruma Programı kapsamında 2 yıllık fon aldık"

Çalışmaya VEKAM'ın kendi olanaklarıyla başladığını, sonrasında British Library'in İngiltere'de Tehlike Altındaki Arşivleri Koruma Programı kapsamında 2 yıllık fon aldıklarını belirten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Arşivde, Kartal Tibet ve başka pek çok sanatçının başvuru mektupları, Anadolu ilçelerinden 'Ben artist olmak istiyorum' diyen gençlerin mektupları var. Hiç bilmediğiniz bir Anadolu ilçesinden mektuplar, fotoğraflar var. Bütün bunlar belirli bir sosyal ve kültürel yapıyı gösteriyor. 1928'de alfabenin değişimiyle ifade biçimleri değişmiş. Mektuplara verilen cevaplar okul tarafından hiç hoyrat değil, çocukları teşvik edici cevaplar ret bile olsa."

Sempozyuma, Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Prof. Dr. Ali Uçan, Dr. Hakan Kaynar, Nalan Aslıhan Tarakçı, Prof. Dr. Cenk Güray, Prof. Dr. Bige Bediz Kınıklı, Ahu Köksal, Gülten Kavurmacıoğlu, Pınar Ekinci, Emre Apaydın, Tolga Ulusoy, Emel Kökpınar Kaya bildirileri ile katkı sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musiki Muallim Mektebi Arşivi Çevrimiçi - Son Dakika

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