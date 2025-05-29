Musk, DOGE'den Ayrıldı - Son Dakika
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Musk, DOGE'den Ayrıldı

Musk, DOGE\'den Ayrıldı
29.05.2025 07:48
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Elon Musk, hükümet verimliliği görevinden ayrıldı ve bütçe yasasından hayal kırıklığına uğradı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Anadolu Ajansı'na Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı. Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi.

TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPMADI

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı. Musk, Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı. Amerikan yasası, bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor. Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın dolacaktı.

"DEVASA HARCAMA YASASINI GÖRMEK BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

CBS'ye verdiği bir röportajda Musk konuya ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı. Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı. Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Kaynak: AA

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