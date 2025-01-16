Musk'ın Aşırı Sağ Destekleri Tartışılıyor

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Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın İngiltere'yi hedef alan ve aşırı sağa destek veren paylaşımlarını değerlendiren İngiliz akademisyen James Dennis, aşırı sağa destek veren paylaşımların, bu düşünceye ait ifadeleri meşrulaştırdığını söyledi.

Dünyanın en zengin iş insanı olarak gösterilen X ve Tesla'nın sahibi Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu üzerinden bir süredir İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere hükümetini hedef alıyor.

İngiltere Kralı'nı parlamentoyu feshetmeye ve yeni seçime götürmeye çağıran bir X paylaşımını alıntılayarak "Evet" yazan Musk, yaptığı bir ankette de "ABD, İngiliz halkını zalim hükümetten kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltti.

Ülkede geçen yaz yaşanan ve günler süren aşırı sağcı sokak olaylarının arkasındaki isim olarak gösterilen cezaevindeki Tommy Robinson için serbest bırakılsın çağrısı da yapan Musk, aşırı sağın parlamentodaki temsilcisi Reform UK Partisine de sık sık destek verdi.

Portsmouth Üniversitesinden James Dennis, sosyal medya platformu sahibi bir iş insanı olan ve başka bir ülkenin gelecek yönetiminde yer alması beklenen bir ismin İngiltere hakkında yaptığı yorumları ile X'in ayrımcılık, nefret söylemi ve aşırı sağa zemin hazırlamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Dennis, X'i kullanan siyasi ve sosyal hareketlerin Musk'ın ardından alternatif arayışına yöneldiğini söyledi.

Aktivistler yeni platform arayışında

Dennis, Musk'ın Twitter'ı satın alıp X yapmadan önceki dönemde ilerici sosyal, toplumsal ve siyasi hareketlerin hem farkındalık yaratmak hem de toplulukları harekete geçirmek için bu platformu kullandığını anlattı.

Bu hareketlere örnek olarak Siyahların Hayatı Önemlidir gibi kampanyaları gösteren Dennis, "Şimdi büyük bir dönüşüm var. Musk'ın devralmasından bu yana platform yeniden dizayn edildi. Yasaklanan birçok kullanıcı platforma geri döndü. Aktivist grupların ve sosyal hareketlerin hesapları başka platformlara taşınıyor. Instagram'ı kullanmaya çalışıyorlar ya da Bluesky'a geçiyorlar. Buraya büyük sayıda geçiş görüyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada aktivistlerin kendilerine yeni yer aradıkları bir "geçiş dönemi" yaşandığına da işaret eden Dennis, Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla dezenformasyonla ilgili birimin çalışmalarına müdahale edildiğini kaydetti.

Dennis, özellikle bazı aşırı sağcı hesaplara uygulanan engelin kaldırılmasının yaratacağı sorunlara da değinerek özellikle İngiltere'de bu yaz tamamen yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası'na göre bu hesapların paylaşımlarının yasa dışı olacağını söyledi.

"Aşırı sağda tembel aktivizmine ilgi var"

Dennis, X'te çok sayıda aşırı sağcı ya da ırkçı hesabın paylaşımlar yapmasını da platformda yaşanan dönüşümün bir parçası olarak gösterdi.

Sosyal medya üzerinden siyasi ya da sosyal konularda aktivizm yapmak anlamına da gelen "tembel aktivizmini" (slaktivizm), "Slaktivizmin Ötesinde: Sosyal medyada siyasi katılım" kitabında inceleyen Dennis, "Slaktivizmle ilgili çalışmalarım daha çok sol eğilimli ve ilerici gruplarlaydı. Ancak şu an ilginç şekilde aşırı sağcı aktivistlerde ve aşırı sağ siyasetinde buna bir ilgi görüyoruz." dedi.

Dennis, aşırı sağın sosyal medyadaki profil, yeniden paylaşım ve beğeni sayılarına kıyasla sokak olaylarına katılımının daha düşük olduğunu öne sürdü.

Musk'ın aşırı sağa destek veren paylaşımlarına da değinen Dennis, "(Musk'ın paylaşımları) Kitleleri sokağa çıkarmak için harekete geçirecek anlamına gelmez. Buradaki problem, bu tür ifadelerin meşrulaşması. Ne kadar çok güç sahibi insanlar tarafından öne çıkarılır, etkisi artırılır, itibar görmesi sağlanırsa toplumun o kadar çok üyesi bu tarz kamusal söylemleri meşru olarak görecektir." değerlendirmesini yaptı.

Dennis, İngiltere'de görüşleri popüler olmayan Musk'ın paylaşım ve açıklamalarının bazı siyasetçiler tarafından politik çıkar için kullanıldığına da dikkati çekti.

"Musk'ın paylaşımlarının haberleştirilmesi konusu tartışılmalı"

Musk'ın X algoritmasına etki ettiğini de kaydeden Dennis, "Buna kanıt bulmak çok zor ancak insanlar Musk'ın paylaşımlarının öne çıkarıldığını söylüyor. Buradaki problem, Musk'ın yaptığı çoğu paylaşımın gerçek olmaması, insanları ürkütmek ya da kızdırmak üzere tasarlanmış olması. İngiltere'de geçen yaz yaşanan olaylar için İngiltere'nin iç savaşa sürüklendiği açıklamasını yaptı." diye konuştu.

Dennis, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın geçmişte hesabının kapatılması ya da paylaşımlarının kaldırılması örneklerini hatırlatarak "Sosyal medya platformlarında zararlı açıklamaların engellendiği bir ortamdan bir platformun sahibi tarafından dezenformasyon ve nefret suçunun paylaşıldığı bir ortama doğru büyük bir değişim yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Musk'ın paylaşımlarının geleneksel medyada haberleştirilmesi konusunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Dennis, geçmişte Trump'ın paylaşımlarının haberleştirilmesi konusunun da ABD medyasında gündeme geldiğini anımsattı.

İngiliz medyasında bunun ele alınması görüşünü paylaşan Dennis, "Sorumlu habercilik ve Musk'ın açıklamalarına meşruiyet kazandırmak gazetecilerin ve medyanın tartışması gereken bir konu. Çünkü daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanıyor. BBC'nin Musk'ın yorumları hakkında yaptığı haberler, daha geniş bir kitleye ulaşması anlamına gelir." dedi.

"Musk'ın yasayı ihlal edeceğini düşünüyorum"

Dennis, İngiltere'de Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nın X'teki dezenformasyon, nefret söylemi ve Musk'ın paylaşımlarıyla nasıl mücadele edeceğine de değindi.

Brezilya'da X'in bir dönem yasaklanmasından sonra ticari çıkarlar nedeniyle şirketin Brezilya yasalarına uygun hale getirildiğini hatırlatan Dennis, "İngiliz düzenleme kuruluşları Brezilya'nın uyguladığı yaptırımları uygulayacak mı? Bu izlememiz gereken ilginç bir durum. Yasa yürürlüğe girdiğinde Musk'ın paylaşımlarıyla yasayı ihlal edeceği bir durum göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Dennis, yasanın X ve Musk'a karşı ne gibi önlemler alacağının merak konusu olduğunu da söyledi.