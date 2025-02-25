Elon Musk\'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti

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Ünlü milyarder Elon Musk'ın başında olduğu ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı 21 kişi, "Amerikan halkına hizmet etmeye ve anayasaya olan bağlılıklarını korumaya yemin ettiklerini belirterek, "Ancak, artık bu taahhütleri yerine getiremeyeceğimiz açıkça ortaya çıkmıştır" ifadeleriyle istifa etti.

ABD'de iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı 21 kişinin, uzmanlıklarını "kritik kamu hizmetlerini ortadan kaldırmak" için kullanmayı reddederek istifa ettiği bildirildi.

MUSK'A BÜYÜK DARBE

Associated Press'in (AP) kopyasını elde ettiği ortak istifa mektubunda 21 personel, Amerikan halkına hizmet etmeye ve anayasaya olan bağlılıklarını korumaya yemin ettiklerini belirterek, "Ancak, artık bu taahhütleri yerine getiremeyeceğimiz açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

DOGE çalışanı 21 kişi, uzmanlıklarını "temel hükümet sistemleri ile Amerikalıların hassas verilerini tehlikeye atmak ve kritik kamu hizmetlerini ortadan kaldırmak için kullanmayacaklarını vurgulayarak istifa mektuplarını sundu.

DOGE'nin başındaki iş insanı Elon Musk'ın federal hükümetin büyüklüğünü azaltmak üzere görevlendirdiği kişilerin çoğunu "gerekli becerilere ve deneyime sahip olmayan siyasi ideologlar" olarak niteleyen çalışanlar, DOGE'ye transfer edilmeden önce federal kurumlara bilgi teknolojisi konusunda danışmanlık hizmeti veren ABD Dijital Servisinde görev aldıklarını anımsattı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Çalışanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasından bir gün sonra, Beyaz Saray ziyaretçi rozeti takan, "sınırlı teknik bilgiye sahip ve Musk hayranı DOGE çalışanı gençlerce" görüşmeye çağrıldıklarını aktardı.

Gençlerin bazılarının "kendilerini tanıtmayı reddettiğini, siyasi görüşleriyle ilgili sorular sorduğunu ve meslektaşları birbirine düşürmeye çalıştığını" kaydeden çalışanlar, bu sürecin "güvenlik riskleri" oluşturduğu görüşünü paylaştı. Çalışanlar, şubatın başlarında sosyal güvenlik, gazi hizmetleri, sağlık hizmetleri ve afet yardımı gibi "kritik hizmetleri modernize etmek için çalışan" 40 Dijital Servis personelinin işten çıkarıldığını kaydetti.

40 personelin görevden alınmalarının "Amerikalıların verilerini daha az güvenli hale getirdiği" uyarısında bulunan çalışanlar, kendileri dahil Dijital Servis'te kalan yaklaşık 65 kişinin ise DOGE'ye transfer edildiğini aktardı.