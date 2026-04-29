Musk, OpenAI davasında konuştu: Yapay zeka insanlığı öldürebilir

Elon Musk, OpenAI'ın kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a 'insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet' gerekçesiyle açtığı davada konuştu. Oakland'daki mahkemede görülen davanın ikinci gününde açılış argümanları sunuldu. Musk'ın avukatı Steven Molo, davanın finansal kazanç için değil, insanlığın yararı için açıldığını savundu. OpenAI'ın avukatı William Savitt ise Musk'ın kontrolü elinde tutmak istediğini ve başarısızlık durumunda dava açtığını iddia etti. Microsoft'un avukatı Russell Cohen de Musk'ın iddialarını ChatGPT'nin başarısı ve kendi yapay zeka şirketini kurmasının ardından ortaya attığını belirtti.

Musk, yapay zekanın insanlığı daha müreffeh kılabileceğini ancak aynı zamanda herkesi öldürebileceğini söyledi. Yapay zekayı eğitme sürecini çocuk yetiştirmeye benzeten Musk, 'Önümüzdeki yıl yapay zeka herhangi bir insan kadar zeki olacak' dedi. OpenAI'ın kuruluşunda kilit rol oynadığını belirten Musk, kar amacı güden bir girişim başlatabilecekken insanlığa hizmet eden bir yapı seçtiğini ifade etti. Duruşmanın üç hafta sürmesi bekleniyor.