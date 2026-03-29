Musk, Trump ve Modi Görüşmesine Dahil Oldu İddiası
Musk, Trump ve Modi Görüşmesine Dahil Oldu İddiası

29.03.2026 12:58
Elon Musk'ın Trump ve Modi'nin İran savaşıyla ilgili telefon görüşmesine katıldığı öne sürüldü.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı ?Narendra Modi? arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dahil olduğu iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin bilgi sahibi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Modi? ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yetkililer, görüşmede Orta Doğu'daki ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ele alındığını aktardı.

Telefon görüşmesine iş insanı Elon Musk'ın da dahil olduğu ileri sürüldü.

Musk'ın görüşmeye hangi amaçla katıldığı ya da konuşmaya aktif şekilde dahil olup olmadığı bilinmiyor. Yetkililer, bu durumun Trump ile Musk arasındaki ilişkilerin yeniden düzeldiğine işaret edebileceğini belirtiyor.

Her iki hükümet de resmi açıklamalarında Musk'ın görüşmeye dahil edildiğinden bahsetmedi.

Modi, ABD Başkanı Trump ile 24 Mart'ta yaptığını duyurduğu telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının tüm dünya için önem taşıdığını belirttiğini ifade etmişti.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemi dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumun ele alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
